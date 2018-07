Musica live con la no singer band

Domenica 8 luglio in Cascina Merlata (via Pier Paolo Pasolini 3, Milano), si esibirà la particolarissima NO SINGER BAND, la band senza cantante, in cui il cantante sei tu!

Una vera e propria social band, composta da 4 musicisti professionisti, con un repertorio sconfinato di grandi successi italiani e internazionali, con la grande capacità di suonare qualunque brano pop/rock a richiesta con un unico grande problema: la mancanza di un cantante e la conseguente necessità di chiedere l’aiuto del pubblico.

Un coinvolgente conduttore tiene le fila della serata e stimola la partecipazione del pubblico introducendo i singer che potranno leggere i testi di qualunque canzone vogliano cantare direttamente su uno schermo.

Componenti band: al basso Martino Vacca, alla batteria Riccardo Invernizzi, alla tastiera Marco Confalonieri, alla chitarra elettrica Mattia Gerardini, alla voce… tu!

Non un semplice karaoke, bensì una sing session.

Non è un talent show, serve a togliersi lo sfizio di suonare con una vera band.

Non è uno spettacolo adatto a tutti, è uno spettacolo fatto da tutti e per tutti.



Evento gratuito.

Iscrizione: https://musicalivenosingerband.eventbrite.it

Prenotazioni sing session: https://nosingerband.com/