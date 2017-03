Musica live originale alla beata quartina dell'Alabama

Torna la musica orginale sul palco de La Beata Quartina dell'Alabama, venerdì 3 ci sarà il prog pop italiano de Le Folli Arie e il metal degli Shivers Addiction. Live a tutto volume per promuovere i propri CD. Le Folli Arie - PROG POP ITALIANO Web: www.lefolliarie.com/ Casa discografica: Le folli arie Album: Le folli arie Le Folli Arie nascono nel 2012 dall'incontro di quattro musicisti milanesi. Il 26 gennaio 2015 viene pubblicato "Le Folli Arie" il disco di debutto, prodotto dal frontman/producer Simone Corazzari e distribuito da SELF e da Believe Digital. Il disco è CANDIDATO AL PREMIO TENCO 2015 come Miglior Opera Prima. Collaborano nella produzione con il noto e stimato produttore Lorenzo Cazzaniga (Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Ray Charles, Sting, Mina, PFM, Pooh, Vasco Rossi,...). Ottimo riscontro di pubblico e critica per i primi 3 singoli "Non è facile", "Fuori!" e "Salto nel buio", tutti e 3 in costante rotazione sulle radio indipendenti di tutta Italia e usciti con prestigiose anteprime nazionali su ilMessaggero.it, L'Espresso e con Michele Monina del Fatto Quotidiano (oltre 140mila views complessive su YouTube). "Salto nel buio" è entrato anche nella INDIE MUSIC LIKE (la classifica dei brani più programmati sulle radio indipendenti italiane). Il seguito online e offline è in costante crescita e sono uscite decine di recensioni positive sia in Italia che all'estero. Shivers Addiction - METAL Web: www.shiversaddiction.com/ Casa discografica: Revalve Records Album: Choose Your Prison Gli Shivers Addiction nascono nel 2004, fondati da Marco Panizzo e Angelo "Depo" De Polignol, rispettivamente chitarrista compositore e batterista dei Fatamalata, gruppo di rock italiano che dal 1994 al 2000 ha realizzato due demo e effettuato numerosissimi concerti in tutta la Lombardia. Nel 2005 entra a far parte del gruppo Fabio Cova (basso) e, dopo la realizzazione del primo demo "Shivers Addiction" e altri cambi di formazione, arriva Gino Pecoraro, già cantante e chitarrista dello storico gruppo thrash siciliano Nuclear Simphony, e alla voce Olga Pezzali. Con questa formazione viene registrato nel 2011 "Nobody's land", album homemade di 12 pezzi che delinea il nuovo stile del gruppo, decisamente più metal, con influenze che spaziano dall'hard rock al prog, dal folk al thrash. Nel 2013 Olga lascia il gruppo, e viene sostituita da Marco Cantoni, già cantante del promettente gruppo metal Cyrax. La band attualmente è al lavoro su numerosi nuovi pezzi e sta registrando due video promozionali per i brani "Against we Stand" e "Death as Nothing to Teach", tratti da Nobody's Land, registrati di nuovo per l'occasione, con la voce di Marco, nello studio professionale Bi-Os Music di Solaro (MI).