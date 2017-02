"Musica Maestri!": domenica 26 marzo concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 26 marzo nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola.

Diego Dini Ciacci (oboe), Margherita Miramonti (violino), Ruben Giuliani (violino), Roberto Tarenzi (viola), Matteo Ronchini (violoncello) e Stefano Morelli (contrabbasso) eseguiranno i seguenti brani: Quartetto in fa maggiore per oboe e archi KV 370 di W.A. Mozart; Phantasy Quartet di B. Britten; Suite per oboe e quartetto di A. Piazzolla.