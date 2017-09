"Musica Maestri!": il 13 settembre concerto gratuito al Conservatorio

Mercoledì 13 settembre nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola.

Sabina Macculi (soprano, in foto), Simona Valsecchi (flauto), Graziano Beluffi (violoncello) e Anna Maria Paganini (pianoforte) interpretano il seguente repertorio: Deux mélodies hebraïques e Cinq mélodies populaires grecques di M. Ravel; Forlane per flauto e pianoforte di G. Tailleferre; Deux Poèmes de Ronsard op. 26 per flauto e voce di A. Roussel; Sicilienne per violoncello e pianoforte di G. Fauré; Chanson slave per voce e pianoforte e Tu me dirais per voce e pianoforte di C. Chaminade; Viens! Une flute invisible soupire per voce, flauto e pianoforte di A. Caplet; Chansons Madecasses per voce, flauto, violoncello e pianoforte di M. Ravel.