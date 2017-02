"Musica Maestri!": domenica 5 marzo concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 5 marzo nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola.

Sul palco Caterina Carlini, voce recitante, ed Emanuela Piemonti (in foto), al pianoforte, con lo spettacolo Robert Schumann tra fantasia e poesia. Verranno eseguiti i seguenti brani di Schumann: Fantasia op.17 in do maggiore per pianoforte (I movimento), Ballade von Haideknaben op. 122 n. 1 per voce recitante e pianoforte, Die Flüchtlinge op. 122 n. 2 per voce recitante e pianoforte, Fantasia op.17 in do maggiore per pianoforte (II movimento), Schön Hedwig op. 106 per voce recitante e pianoforte, Fantasia op.17 in do maggiore per pianoforte (III movimento).