"Musica Maestri!": il 14 giugno concerto gratuito al Conservatorio

Mercoledì 14 giugno nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola.

Il pianista Tiziano Poli interpreterà le seguenti composizioni: J.S. Bach-F. Liszt, Fantasia e fuga in sol minore, J.S. Bach-F. Busoni, Ciaccona in re minore, F. Chopin, Sonataop. 58 in si minore.