"Musica Maestri!": l'11 marzo concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 11 marzo nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola di musica, che in questa edizione vedrà esibirsi Pietro Corna all'oboe, Maria Caterina Carlini e Chiara Borghese al violino, Francesco Mariotti alla viola e Alberto Drufuca al violoncello.

In scaletta: G. Finzi, Interludio per oboe e quartetto d’archi op. 21; M. Arnold, Quartetto per oboe e archi op. 61; A. Reicha, Quintetto per oboe e archi in fa maggiore op. 107; W.A. Mozart, Quartetto per oboe e archi KV37.