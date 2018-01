"Musica Maestri!": il 14 gennaio concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 14 gennaio nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola di musica, che in questa edizione vedrà esibirsi Alessandro Travaglini al clarinetto e Giovanni Grosskopf al pianoforte.

In scaletta: C. Saint-Saëns, Sonata op. 167 per clarinetto e pianoforte; D. Milhaud, Sonatina op. 100 per clarinetto e pianoforte; C. Debussy, Petite pièce per clarinetto e pianoforte e Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte; F. Poulenc, Sonata per clarinetto e pianoforte.