"Musica Maestri!": il 4 marzo concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 4 marzo nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola di musica, che in questa edizione vedrà esibirsi Emanuela Piemonti e Luigi Antonio Nicolardi al pianoforte e Lorenzo Guidolin e Matteo Savio alle percussioni.

In scaletta: G. Kurtág, da Jatekok VIII libro, Flower we are… Pilinszky janos walzer, Responsoriumper due pianoforti; I. Fedele, Erinni per pianoforte, vibrafono e marimba; A. Solbiati, Sonata seconda per pianoforte; B. Bartók, Sonata per due pianoforti e percussioni.