"Musica Maestri!": domenica 23 aprile concerto gratuito al Conservatorio

Domenica 23 aprile nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano si terrà Musica Maestri!, il concerto gratuito con gli insegnanti della scuola.

Il Quintetto in do minore AV 24 per arpa e quartetto d’archi di E.T.A Hoffmann verrà eseguito da Anna Maria Palombini (arpa), Maria Caterina Carlini e Simone Broggini (violini), Daniel Ciobanu (viola) e Alberto Drufuca (violoncello).