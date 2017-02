Musica nella cripta - Arpe d’Irlanda

"La voce dell'Irlanda è nella sua musica; storie, leggende, danze, miti e misteri raccontati attraverso le corde dello strumento simbolo della nazione: l'arpa celtica." Un viaggio musicale per raccontarvi l'Isola di Smeraldo attraverso le melodie e i canti della tradizione popolare. Da una parte, melodie allegre e coinvolgenti che ti faranno venire voglia di ballare. Dall'altro, ballate talmente commoventi da far piangere anche uomini adulti Brevi narrazioni guideranno il pubblico all'ascolto e il racconto sarà parole e note Chiudete gli occhi, ascoltate e immaginate: verdi prati, castelli e pub dove la musica risuona no-stop e rende tutti più felici. Consigliata la prenotazione. Cripta San Pietro in Sala - piazza Wagner 2, Milano ore 21.00 Info e prenotazioni: 02 28 26 786 - 393 94 61 215 oppure inviando una mail a felixcompany2@gmail.com specificando il numero di partecipanti ingresso 15,00€