Musica al Parco Sempione: martedì 29 maggio live e dj set, gratis

Ape nel parco - l'iniziativa organizzata dall'associazione Ape in collaborazione con Pablo Bros SRL e Festival ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), con il patrocinio ed il contributo del Municipio 1 di Milano - martedì 29 maggio presenta una serata di musica al Parco Sempione.

Si inizierà con il dj set introduttivo di Los Cinquanteros; si proseguirà con l'esibizione dal vivo di Ainé, band che presenterà in anteprima alcune tracce del nuovo album in uscita in autunno per Universal Music Italia (alle 21); e si chiuderà con il set a cura di Jaxx Madicine, gruppo nato pù di un anno fa, che combina jazz e funk con beat house. In programma per la serata anche giochi e corsa ad ostacoli.