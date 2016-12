“La musica parla. il corpo si anima” 12 gennaio 2017 spettacolo a favore della fondazione Francesca Rava nph italia onlus in aiuto ai bambini di milano, ricordando i bambini di Haiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"La Musica parla. Il corpo si anima" è uno spettacolo emozionante che vedrà impegnati sul palco il pianista Roberto Binetti, autore delle musiche originali del suo cd Universo Fantasia, e i danzatori Cristian Cucco e Alice Beatrice Carrino, della prestigiosa compagnia di danza contemporanea Susanna Beltrami. La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus aiuta l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. La scelta della data, il 12 gennaio, non è casuale. Durante la serata saranno ricordate, infatti, le migliaia di vittime del terremoto di Haiti del 2010, molte delle quali bambini, per i quali la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus lavora senza sosta da trent'anni. Il Teatro EDI BARRIO's rappresenta un importante punto di riferimento culturale e di aggregazione per il quartiere della Barona, caratterizzato anche da situazioni di disagio sociale, disoccupazione e emergenza abitativa. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di una Casa famiglia che opera nel quartiere e con cui la Fondazione Francesca Rava collabora da tempo e sarà utilizzato per l'acquisto di arredi in cinque appartamenti dove sono accolte 8 mamme con i loro 12 bambini. Donazione minima: 10€ Per info e prenotazioni: delfina.boni@nph-italia.org - tel. 02 - 54122917