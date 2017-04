Musica per le mie orecchie - Concerto 6+ anni

Sabato 13 maggio 2017 ore 15.00 MUSICA PER LE MIE ORECCHIE concerto per i 6+ anni secondo la MLT di E.E. Gordon di Audiation Institute c/o ZONA K Niente palcoscenico né sedie: il pubblico di bambin* e genitori al centro, comodamente seduto o sdraiato a terra, abbracciato dal suono dei musicisti attorno. Un'esperienza a contatto diretto con la musica, per cantare tutti insieme con un repertorio davvero divertente! Ingresso € 8,00 a persona Acquista il tuo biglietto su www.zonak.it Attività accessibile su ruote.