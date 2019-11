Musica si fa racconto - Lo schiaccianoci di čajkovskij

Per famiglie con bambini 3-5 anni

I bimbi hanno la possibilità di lasciarsi immergere in uno spazio vuoto di oggetti ma pieno di musica, della quale poter fare esperienza con tutta la propria persona: corpo, mente, emozioni. I brani musicali sono spesso supportati dalla proiezione di illustrazioni che seguono l’andamento musicale.



Per richiedere prenotazioni ed informazioni contattare : loplop@maremilano.org oppure 351 688 2106