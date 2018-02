Musical: arriva senza occhiali da sole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Reduce dal trionfale esordio napoletano il cast di Senza Occhiali da Sole si prepara a conquistare anche il pubblico di Milano e di Roma. L'amicizia, la bellezza delle cose semplici e la gioia di vivere sono il leitmotiv del musical per sognatori di tutte le età scritto da Francesco Ruoppolo e Francesco Tramontin. Senza Occhiali da Sole con il suo pregevole carico di brani inediti farà tappa il 17 febbraio (ore 21) a Milano (Teatro di Milano in via Fezzan, 11) e il 16 marzo a Roma (Teatro Cyrano in via Santa Maria Mediatrice, 22). Se è vero che gli occhi non sanno mentire e che dalla complicità di uno sguardo possa nascere la scintilla dell'empatia, e persino quella dell'innamoramento, allora il comandamento degli animatori che recita “Senza occhiali da sole” è certamente da tenere in grande considerazione. Senza Occhiali da sole è la storia di un gruppo di ragazzi che aspirano a diventare animatori di una stagione estiva alle porte. Testi originali e musiche inedite, dal sapore pop-rock con incursioni nel seducente mondo dei ritmi latini e nelle accattivanti atmosfere rap, ci regaleranno un viaggio fra situazioni tragicomiche e punzecchiamenti vari. Assisteremo alla formazione dello staff chiamato a far divertire i vacanzieri di un villaggio dove però le cose non partiranno col piede giusto. Non mancheranno aneddoti paradossali e momenti che sembreranno disegnati dalla mano di Cupido. Senza Occhiali da Sole si fregia del cast giovane ed entusiasta composto da: Giulia Bonanni Aureliani (Hostess), Brenda Bartiromo (Contattista), Enzo D’Alessandro (Contattista), Laura Di Carlo (settore Fitness), Alessandro Di Giulio(Jolly-Torneista), Riccardo Ferro (DJ), Giampiero Curti (Bagnino), Francesca Lembo (Coreografa), Pamela Naranzoni (settore Mini Club), Alessio Rosati (Musicista), Rosario Russo (Capo Animatore), Francesco Tramontin (Capo agenzia). I più grandi protagonisti di questa commedia musicale briosa e coinvolgente saranno tre: il talento, i buoni sentimenti e la lealtà d'animo. Autori: Francesco Ruoppolo e Francesco Tramontin Testi Canzoni e Arrangiamenti: Francesco Ruoppolo Musiche: Francesco Ruoppolo e Luigi De Nicola Coreografie: Laura Di Carlo e Tullia Tramontin. Regia: Francesco Tramontin Aiuto regia: Rosario Russo Prevendita Milano: http://bit.ly/SODSMILANO