"Pinocchio Reloaded - Musical di un burattino senza fili" arriva all'Arcimboldi

Finalmente a Milano lo spettacolo teatrale rivelazione dell’anno: Pinocchio Reloaded - Musical di un burattino senza fili.

Un grande inno alla libertà, alla ribellione dalle convenzioni, una favola d’amore e di musica con la regia intuitiva e avveniristica di Maurizio Colombi, già autore di grandi successi comeWe will rock you, Rapunzel - Il Musical e La regina di ghiaccio e ideatore con Peter Pan della prima opera musicale tratta da un concept-album. "Pinocchio Reloaded" è la rivisitazione surreale e pinteriana del racconto di Collodi, che attraverso la narrazione dei protagonisti, vuole dimostrarci l’esistenza di scelte diverse al fine di vivere una realtà slegata dai fili che la società, per prima, ci impone. Un grande family show, una storia senza tempo che si arricchisce di nuove sfumature contemporanee, anche grazie al tema musicale basato sull’album Burattino senza Fili di Edoardo Bennato, rivisitato con arrangiamenti che vanno dal Rock alla House fino al Rap. Il viaggio di Pinocchio verso la maturità, la felicità e la sincerità verso sé dà vita a scene postmoderne, capaci di esprimere la sofferenza, la rabbia, l’amore di ciascun personaggio in veri e propri quadri di grande forza e suggestione

Colonna portante del musical è l’amore tra Pinocchio burattino e Lucignolo, ragazza indomita e libera. Sarà l’amore a tagliare tutti i fili, che farà volare i personaggi di questo spettacolo tra acrobazie vocali e coreografiche che sono una metafora dei sentimenti di ognuno di noi. Un musical rivoluzionario carico di ribellione evasione adolescenziale con la forza dirompente del primo amore. Pinocchio Reloaded - Musical di un burattino senza fili vi aspetta al Teatro degli Arcimboldi dal 22 novembre al 15 dicembre.