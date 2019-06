Musical "seconda stella a destra"

Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.



Questa è la strada che porta all’Isola-Che-Non-C’è, un luogo fatto di sogni dove Peter Pan, insieme alla sua fatina Trilly, accompagna Wendy, John e Michael. Qui i piccoli Darling conosceranno i Bambini Sperduti, vivranno mirabolanti avventure con gli indiani pellerossa e affronteranno con coraggio Capitan Uncino e i suoi pirati. Ma è davvero tutto così come sembra? Peter Pan è un bambino fuggito di casa per essersi sentito rifiutato dalla mamma e per paura di quello che il futuro gli avrebbe riservato. Per questo decide di smettere di crescere così come tutti gli abitanti di quel mondo di fantasia: sull’Isola-Che-Non-C’è non si cresce mai. Ma nel mondo reale la vita prosegue, portando con sé l’amarezza per gli affetti che non ci sono più e la dolcezza della speranza del loro ritorno. Non si può fuggire per sempre dalla realtà, ma si può imparare a trovare e riconoscere, nella vita di tutti i giorni, quei momenti felici che ci fanno sentire più leggeri, che nutrono i nostri sogni e che ci aiutano a vivere meglio. Perché solo chi sogna può volare. La Fabbrica Del Cioccolato sogna e “vola” in scena raccontando, con le più famose canzoni di Edoardo Bennato, queste meravigliose avventure in una propria rivisitazione del musical.