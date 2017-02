Musiche di Ibert, Bennett, Nyman e Dulbecco

MILANO - Il duo composto dal sassofonista Jacopo Taddei e dal pianista Luigi Nicolardi torna a esibirsi allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89: i due musicisti - giovanissimi ma già in grande ascesa grazie a un mix invidiabile di virtuosismo e musicalità, carisma ed eleganza, professionalità estrema e simpatia contagiosa - saranno protagonisti domenica 26 febbraio (ore 17; ingresso 5-7 euro) del concerto intitolato "L'anciatissimi", nell'ambito della rassegna di classica "In Cooperativa per Amare la Musica". Il programma proposto parte dalla scorrevole eleganza di Ibert per arrivare alla contemporaneità italiana, attraverso il minimalismo di Nyman e la vena immaginifica di Richard Rodney Bennett, in un ideale percorso tra modernismo e post-moderno, intensità espressiva e ironico distacco che è terreno ideale per esaltare le caratteristiche del duo. SPAZIO TEATRO 89 Indirizzo: via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org; Biglietteria: intero 7 euro; ridotto 5 euro. Domenica 26 febbraio 2017, ore 17 L'anciatissimi Jacopo Taddei, sassofono; Luigi Nicolardi, pianoforte