Musiche di Tchaikovsky e Fanny Mendelssohn con la pianista Larionova

MILANO - Secondo l'antropologo francese Claude Lévi-Strauss, la musica è la "macchina per sopprimere il tempo" in virtù della sua capacità (magica? illusoria? illusionistica?) di creare una sfasatura tra la durata dell'esperienza e la sua percezione. La musica non è solo un'arte che vide di attimi fuggenti, ma rappresenta la nostra "quarta dimensione" con il suo scorrere inesorabile in tante memorabili realizzazioni, dai fasti barocchi delle Stagioni di Vivaldi alle arguzie della Pendola di Haydn e del Metronomo di Beethoven, fino agli inquietanti orologi raveliani e oltre. Nel concerto intitolato "As time goes by" in programma domenica 5 marzo (ore 17; ingresso 5-7 euro) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89, a Milano, nell'ambito della rassegna di classica "In Cooperativa per Amare la Musica", gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare due delle più notevoli composizioni del pianismo romantico dedicate a questo argomento, ovvero "I mesi dell'anno" (Le Stagioni) di Tchaikovsky e il poco noto "Das Jahr" di Fanny Mendelssohn-Hensel. Oltre alla suddivisione in dodici brevi pezzi (più un Epilogo, in Das Jahr), le due raccolte condividono anche la delicatezza dei toni espressivi e la sottigliezza dei mezzi impiegati per rendere le atmosfere di volta in volta gioiose, sognanti o malinconiche e legate alle diverse occorrenze che il trascorrere del calendario porta con sé. Delicatezze e sottigliezze che richiedono una tavolozza timbrica ampia e duttile e, dunque, terreno ideale per un'interprete sensibile e introspettiva come Tatiana Larionova, esponente di spicco della scuola russa. Partecipa al concerto anche il mezzosoprano Külli Tomingas, con alcuni Lieder di Fanny Mendelssohn (tra cui una delle non poche versioni in musica del celeberrimo "Kennst du das Land" di Goethe) e due Romanze (da camera, ma di concezione vocale pienamente lirica) di Piotr Ilic Tchaikowsky. Il concerto è idealmente dedicato alle celebrazioni per la Festa della donna. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org; Biglietteria: intero 7 euro; ridotto 5 euro. Domenica 5 marzo 2017, ore 17 As time goes by Tatiana Larionova, pianoforte Con la partecipazione del mezzosoprano Külli Tomingas.