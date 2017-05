Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 17 maggio al 30 settembre 2017, le Vetrine Superiori Artepassante della stazione di Porta Venezia ospitano la mostra fotografica "MYLAND", ad opera degli studenti e studentesse del Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni di Milano. "Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio" -Italo Calvino. Si può scrivere una poesia per una città ? Tante poesie dedicate alle molteplici sfaccettature di un solo soggetto: sono le fotografie che studenti e studentesse del LAS Umberto Boccioni dedicano a Milano. Per dei giovani studenti la città richiama il topos dell'anima, civitas e urbs, rammenta Italo Calvino ma anche canzoni più popolari. È con questo sguardo nuovo, spontaneo, che i fotografi si lasciano ispirare, manipolano le suggestioni, si muovono veloci, sovrappongono e creano nuove relazioni tra se stessi e lo spazio urbano. Mostra a cura di Giulia Minetti e Luciana Pinto. La mostra è inserita all'interno di Milano Photofestival 2017 ed è visionabile tutti i giorni negli orari di apertura della stazione. Inaugurazione mercoledì 17 maggio 2017 alle ore 18.00. Per informazioni: info.lebellearti@fastwebnet.it.