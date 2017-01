"My love, don't cross that river": gratis con bacio a San Valentino

Il 14 febbraio al MIC, all'Area Metropolis 2.0 di Paderno e allo Spazio Oberdan, per San Valentino verrà proiettato My Love Don’t Cross that River, il film del regista coreano Jin Mo-Young.

Il documentario racconta con delicatezza e attenzione più di un anno di vita di due centenari sposati da 75 anni e innamorati come il primo giorno. A trasparire la grazia, la purezza e l'intimità profonda dei due protagonisti. Un'opera commovente sul vero amore.

Presso il MIC e l'Area Metropolis 2.0 chi si scambierà un bacio in biglietteria avrà diritto all'accesso gratuito. Il film sarà poi proiettato presso il Cinema Spazio Oberdan sino al 21 febbraio 2017.