Una produzione: Alice Pierro e ATeam Di Alice Pierro e Claudio Catarinella Regia Alice Pierro Con: Claudio Catarinella, Laura Bordin, Gabriele Stillitano, Paolo Decaro, Alice Pierro, Chiara Amati, Franco Fortunato, Marina Rosa, Andrea Besana Un tributo eccezionale al musical cult degli anni 70! Con musica dal vivo Era una notte buia e tempestosa quella in cui, due sani e normalissimi giovani, Brad Majors e Janet Weiss, partirono per andare a fare visita al Dottor Everett Scott, ex professore ed amico di entrambi. Lungo il cammino però non si aspettavano certo di imbattersi in un sinistro castello, sede dell'Annuale Convegno Transilvano, luogo dominato dalle stravaganze di Frank'n Furter e dal suo folle piano: dar vita a Rocky, il giocattolo sessuale perfetto. Dopo più di quarant'anni lo spettacolo cult torna sulla scena, in teatro e in concerto, con un tributo eccezionale: il cast de "My Rocky Horror" vi farà rivivere le atmosfere del musical più trasgressivo di sempre, recitato completamente in italiano e rigorosamente suonato dal vivo. Unitevi alla compagnia teatrale A-team in una notte che ricorderete per molto molto tempo.