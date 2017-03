"N.E.R.D.s -Sintomi": dal 4 al 9 aprile all'Elfo

Dal 4 al 9 aprile al Teatro Elfo Puccini va in scena N.E.R.D.s - sintomi, testo e regia di Bruno Fornasari.

Si tratta di una commedia amara e provocatoria, che partendo dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana, ci racconta il rovescio della medaglia.

Quattro fratelli si ritrovano in un agriturismo per festeggiare il 50° anniversario di matrimonio dei genitori; tutto sembra perfetto, quando arriva un ospite indesiderato a turbare la quiete apparente. L'imprevisto risulta disastroso per i protagonisti, che iniziano ad accusare bruciori di stomaco, rabbia repressa, frustrazioni, paura e violenza.