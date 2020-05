NABA, in arrivo la Open Week per presentare tutti i corsi in streaming agli studenti

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti organizza la prima Open Week in streaming, dall'11 al 15 maggio, per presentare la propria offerta formativa e i numerosi servizi agli studenti.

L'evento

Un incontro digitale lungo una settimana, una vera e propria Open Week, quella organizzata dalla Nuova Accademia di Belle Arti , che dall’11 al 15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17, presenterà in remoto le diverse Aree dell’Accademia, con i suoi Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici, dedicando a ciascuna una giornata.

Il programma

Si parte lunedì 11 maggio con l’Area Design, martedì 12 maggio è la volta dell’Area Media Design and New Technologies, mercoledì 13 maggio si racconterà l’Area Fashion Design, giovedì 14 maggio saranno presentate l’Area Visual Arts e l’Area Set Design, infine venerdì 15 maggio l’evento si conclude con l’Area Communication and Graphic Design.

Durante l’Open Week sarà possibile inoltre interagire anche con l’Ufficio Orientamento NABA attraverso un colloquio telefonico e una live chat per avere un confronto formativo personalizzato e ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi.

L'appuntamento è disponibile su www.naba.it