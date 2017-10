Dal 24 ottobre al 19 novembre "Nabucco" torna alla Scala: già quasi tutto esaurito

Nabucco -il capolavoro Giuseppe Verdi nella regia di Daniele Abbado, diretto da Nello Santi e con il baritono Leo Nucci- sarà alla Scala dal 24 ottobre al 19 novembre. Delle otto rappresentazioni previste, cinque sono attualmente già sold out.

La terza opera lirica di Verdi, che ne sancì il successo, racconta dell'invasione di Israele da parte di Nabucco, re degli Assiri. Alla progioniera Fenena, figlia del profeta ebraico Zaccaria rapita da Nabucco, Ismaele (nipote di Sedecia re di Gerusalemme) promette la libertà, ma Abigaille, innamorata di lui, è di ostacolo alla fuga...

Nel cast, oltre al protagonista Leo Nucci, Martina Serafin (24, 27, 31 ottobre e 4 novembre) e Anna Pirozzi (7, 11, 16, 19 novembre) nei panni di Abigaille, Stefano La Colla come Ismaele, Mikhail Petrenko come Zaccaria e Annalisa Stroppa come Fenena.

Lo spettacolo si apre con la profanazione di un cimitero ebraico da parte dell'invasore babilonese e la conseguente fuga degli ebrei nel deserto. Un evocativo spazio vuoto e scarni elementi simbolici come la sabbia e il fuoco alimentano la riflessione sul tema dello sradicamento e dell'esilio, anche e soprattutto in riferimento alla contemporaneità. Di seguito le date delle rappresentazioni.

Martedì 24 ottobre 2017 ore 20 ~ prima rappresentazione

venerdì 27 ottobre 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

martedì 31 ottobre 2017 ore 20 ~ ScalAperta

sabato 4 novembre 2017 ore 20 ~ fuori abbomamento

martedì 7 novembre 2017 ore 20 ~ turno M

sabato 11 novembre 2017 ore 20 ~ turno N

giovedì 16 novembre 2017 ore 20 ~ turno O

domenica 19 novembre 2017 ore 20 ~ turno G La Scala UNDER30.