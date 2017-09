"Nan Goldin. The Ballad of Sexual Dependency": dal 19 settembre al 26 novembre alla Triennale

Dal 19 settembre al 26 novembre La Triennale accoglie Nan Goldin. The Ballad of Sexual Dependency, la mostra fotografica di Nan Goldin su vita, sesso, trasgressione, droga, amicizia e solitudine (a cura di François Hébel).

In esposizione un diario visivo autobiografico curato dalla fotografa americana Nan Goldin (1953) sin dagli anni '80. Boston, New York, Londra, Berlino sono teatro della quotidianità dell'artista, immortalata in scatti istintivi e incuranti della bella forma.

Le immagini vengono proiettate in un video di 45 minuti all'interno di una scenografia ad anfiteatro. A completare la mostra materiali grafici e manifesti originali utilizzati dalla Goldin nelle sue prime performance. Orario proiezioni: 10:40 / 11:25 / 12:10 / 12:55 /13:40 /14:25 / 15:10 / 15:55 / 16:40 / 17:25 /18:10 /18:55 / 19:40.