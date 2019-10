Nanowar of steel - data milanese giovedì 31 ottobre allo slaughter club di paderno (mi)

Tutto pronto per la data milanese dei NANOWAR OF STEEL, freschi di firma per NAPALM RECORDS e del grande traguardo degli oltre 3,5 milioni di views con 'Norwegian Reggaeton', che si riafferma a gran voce come una delle migliori Power Fun Epic Metal band di sempre. I cinque saranno sul palco dello Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI) giovedì 31 ottobre per la notte di Halloween. Biglietti disponibili sul circuito ufficiale wwww.diyticket.it, ingresso con tessera ACSI.



NANOWAR OF STEEL saranno impegnati dal vivo sui palchi della nostra penisola ma anche in Svizzera, Francia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Liechtenstein, Spagna per European Reaggaeton Tour.



'Norwegian Reggaeton' è un brano reggaeton caraibico ma con chitarre distorte, vanta un testo che passa con semplicità disarmante dall’inglese allo spagnolo con incursioni di norvegese, è stato addirittura citato dalla compagnia aerea Norwegian nella campagna pubblicitaria su Facebook.





Estratti dall’ultimo album Stairway To Valhalla sono The Call Of Cthulhu (260.000 views), seguito da Barbie, Milf Princess Of The Twilight (590.000 views), e And Then I Noticed That She Was a Gargoyle (350.000 views).

Il nuovo lavoro è uscito a novembre 2018 per AudioGlobe, ha venduto oltre mille copie in pochi mesi ed è probabilmente il più grande album Happy-Metal di tutti i tempi, rappresentazione di un viaggio unico attraverso il sub-universo del metal: ogni brano con uno stile diverso, ma sempre pregno di quell’ironia unica che sprizza dai testi e dalle melodie della band.





I NANOWAR OF STEEL sono da oltre 15 anni la band di riferimento del genere Metal Demenziale Italiano ed Internazionale, con centinaia concerti in Italia ed Europa e 3 album alle spalle.





NANOWAR OF STEEL

Giovedì 31 ottobre - Slaughter Club - Milano

Biglietti: 12 € + prev. / 15 € in cassa il giorno del concerto

Ingresso con tessera ACSI

http://bit.ly/NanowarOfSteelMilano