Napoli e Venezia allo specchio. Le due grandi scuole musicali barocche a confronto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Coro e l’Orchestra barocca degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala in un concerto benefico nella Chiesa di San Marco per sostenere i progetti della Ong CIAI in occasione dei 30 anni della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. “Napoli e Venezia allo specchio”: venerdì 22 novembre alle 20.45 nella splendida cornice della Chiesa di San Marco in Brera a Milano, un grande concerto di musiche barocche con strumenti d’epoca per celebrare – nella ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica – la 30esima Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Protagonisti della straordinaria serata, Gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e la Ong CIAI, che da oltre 50 anni lavora per sconfiggere le discriminazioni che impediscono ai bambini di godere dei loro diritti. Il Coro e l’Orchestra barocca degli Amici del Loggione saranno affiancati dalle due soliste di canto Elisa Maffi ed Eliana Sanna e dai mandolinisti Anh Tuan e Raffaele Esposito; la direzione sarà del Maestro Filippo Dadone. In programma due concerti per mandolino di Vivaldi e Barbella, arie di Paisiello e Vivaldi e i due Magnificat di Galuppi e Durante che, con la meravigliosa acustica della Chiesa di San Marco, esalteranno le doti del numeroso coro degli Amici del Loggione. Il concerto riveste particolare interesse per gli appassionati di musica barocca in quanto offre autentiche primizie per Milano come il concerto di Barbella per mandolino ed archi e la ninna nanna di Carmine Giordano, perle del settecento musicale napoletano, contrapposte al bellissimo Vivaldi per archi, mandolino e cembalo. A completare il confronto, a ricordo della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia che si celebra il 20 novembre, i due brani di Monteverdi e Giordano dedicati ai bambini. Il ricavato del concerto verrà’ devoluto a CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, a sostegno dei progetti per i bambini più vulnerabili, per consentire loro di vivere una vita da bambini e progettare un futuro sereno. Ingresso 15 Euro- Per informazioni e prevendita: amiciloggione@amiciloggione.it - 02 806 806 12 info@ciai.it – 02 848 44 38 Ufficio stampa CIAI Donatella Ceralli – donatella.ceralli@ciai.it – 346 9903573