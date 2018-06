Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Narrative Fragments of Life Mostra personale di Ian KINGSFORD-SMITH 8 giugno - 8 luglio 2018 A cura Monteoliveto Gallery e Spazio Tadini Inaugurazione 8 giugno ore 18.30 Via Niccolò Jommelli, 24 Milano Chi siamo e come ci raccontiamo? Avere figli è l’unico modo per contribuire al proseguo della storia dell’umanità? I figli sono l’unico strumento di proseguimento del racconto individuale? E oltre il corpo, oltre la vita terrena, come pensiamo di essere e come gli altri ci racconteranno o ricorderanno? L’arte, per Jan Kingsford-Smith è lo strumento attraverso cui l’uomo cerca di dare una risposta segnica e simbolica a tutte queste domande, ma per lui è anche altro. E’ il mezzo attraverso il quale far riflettere sulla storia, sulla narrazione dell’uomo e della società attraverso le varie espressioni linguistiche, culture, rituali, credi. La mostra personale "Narrative Fragments of Life" dell'artista australiano Ian Kingsford-Smith racconta, attraverso sculture in resina ricoperti di frammenti di vita dipinti, oggetti votivi e acqueforti quasi monocromatiche, un viaggio nell'aldilà; Kingsford-Smith, artista australiano che lavora a Sydney, combina le storie associate con le dimensioni fondamentali dell'esperienza umana (ciclo di vita, amore, disperazione, ecc.), i rituali legati al culto degli antenati, le rappresentazioni viventi e mitologiche della relazione tra regni terreni e celesti. Egli attinge anche a narrazioni contemporanee per evidenziare l'impatto persistente di antiche credenze spirituali sui tempi attuali. Kingsford-Smith è un narratore visivo, che illustra "storia, storia personale, memoria, ricordi di famiglia, ambizioni, fantasia, sogni, mitologia e spiritualità" per creare storie enigmatiche che colpiscono l'immaginazione dello spettatore ed evocano una moltitudine di possibili scenari. La regione di Milano è particolarmente sensibile agli eventi artistici. E la Casa Museo Spazio Tadini, parte del circuito d'arte contemporanea di Milano, ha ospitato grandi mostre ed è una oggi una delle case museali di Milano all'interno del circuito Storie Milanesi, splendido contributo culturale alla città. L'edificio che ospita la mostra è stato sede e studio di uno dei più significativi pittori e scrittori del '900 milanese: Emilio Tadini, spazio aperto oggi agli artisti e alla cultura con particolare attenzione ai giovani e all'avanguardia. Per informazioni: ms@spaziotadini.it, gmonteoliveto@gmail.com -