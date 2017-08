"Campionati Mondiali di Nascondino": dall'8 al 10 settembre

Dall'8 al 10 settembre Nascondino World Championship - Campionati Mondiali di Nascondino ​si svolgerà a Consonno (LC), l'ex "Las Vegas della Brianza", divenuta paese fantasma a seguito di una frana.

La manifestazione, giunta all'ottava edizione, vedrà sfidarsi nel verde del campo di gioco 80 squadre suddivise in quattro gironi, delle quali 20 saranno finaliste e una vincitrice della Foglia di Fico d’Oro. In programma ci saranno anche concerti, street food e momenti dedicati ai più piccoli.

Lo scenario di questa competizione di nascondino sarà il suggestivo Consonno, complesso edilizio ideato a partire dagli anni '60 dal Conte Mario Bagno, che ne volle fare una città dei balocchi. Tra gli edifici che qui vennero realizzati vi furono un minareto, una pagoda cinese, un castello medievale, un night club e un motel. Tutte queste costruzioni sono ormai fatiscenti, ma l'obiettivo di Nascondino World Championship, come scrivono gli organizzatori: "Sarà anche quello di far emergere il lato nascosto del paese fantasma: una splendida vallata di 65.000 metri quadrati con vista sulla pianura circostante" . Per iscriversi consultare il sito dell'iniziativa.