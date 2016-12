Natale a Bollate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Corte Degli Antiquari (Cantun Sciatin) in festa con i mercatini di Natale. Domenica 18 dicembre, la Corte degli Antiquari, aprirà le sue porte ai mercatini di Natale, la galleria ospiterà hobbysti, creativi e associazioni Onlus. L'iniziativa, ideata da un gruppo di commercianti della Galleria stessa, nasce dal desiderio di rendere viva questa piccola chicca nel centro di Bollate e, di regalare una magica atmosfera natalizia. Nel pomeriggio sono previsti, dalle ore 15, un breve ma insolito spettacolo per bambini, in più repliche, e un'animatrice trucca-bimbi, gratuiti; grazie alla collaborazione con la gelateria "Angolo del gelato" sarà anche presente un punto ristoro per poter gustare favolose crêpe e cioccolate. I commercianti hanno invitato il Sindaco Vassallo per il taglio del panettone e il brindisi di auguri. Vi aspettiamo dunque numerosi, dalle 9.30 alle 19 per il primo "Natale in Corte". Ingresso da piazza Solferino 2 o da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 26 (Cantun Sciatin).