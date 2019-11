Natale in Cascina Merlata tra mille luci e tanti eventi gratuiti

Al via il Natale in Cascina Merlata: dall'1 dicembre al 6 gennaio un percorso con tanti eventi gratuiti per grandi e piccini per entrare in punta dei piedi nella magia del Natale. Tutti i weekend di dicembre tantissime attività creative e piene di magia: laboratori, spettacoli teatrali che con un pizzico di fantasia faranno brillare gli occhi dei vostri bambini.

Dall'1 dicembre a brillare sarà anche la Cascina con più di 3000 lucine, un albero di Natale alto 6 metri con tantissime palline colorate: sarà un pomeriggio da passare insieme in Cascina Merlata per farsi conquistare dal Natale.



Programma del 1 dicembre 2019 giornata inaugurale del Natale in Cascina:

Ore 10.00 iniziamo la giornata con il laboratorio artistico a cura dell’associazione Brucobalto “PASSEGGIAMO NELLA NEVE CON KANDISKY” per bambini dai 6 agli 11 anni

Ore 15.00 si terrà il laboratorio creativo di circa un’ora per realizzare una LETTERINA PER BABBO NATALE davvero convincente per bambini dai 3 agli 11 anni ( i più piccoli dovranno essere aiutati da un adulto)

Ore 17.30 il coro della parrocchia di Maria “Regina Pacis” intonerà i CANTI NATALIZI più famosi di tutti i tempi per scaldare l’atmosfera per l’ accensione dell’Albero di Natale, delle luminarie e per conoscere Rudolph la renna più amata da Babbo Natale e da tutti i bambini!



Per partecipare è necessario prenotarsi a ciascuna attività!