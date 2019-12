Aspettando il Natale al Chiostro del Piccolo Teatro: incontri e laboratori per bambini

Nei fine settimana del 7 e 8 dicembre e del 14 e 15 dicembre il Chiostro Nina Vinchi propone incontri, concerti e degustazioni dedicati ai bambini, insieme a laboratori molto speciali, per entrare nel clima delle feste natalizie.

"Opera in Fiore", cooperativa sociale di Milano attiva nel settore del verde con persone disabili e detenuti, curerà l’allestimento del Chiostro e gli addobbi a festa, mentre Pietro Corraini e Maria Chiara Zacchi della libreria Corraini in Piccolo propongono un progetto decorativo per le vetrate.

I laboratori per bambini e le decorazioni dei pasticceri

Il sabato mattina (7 e 14 dicembre), alle ore 11, nello spazio conferenze del Chiostro, Corraini in Piccolo, in collaborazione con I Ludosofici, propone ai più piccoli il laboratorio/installazione Il bosco delle utopie. Sempre il sabato, alle ore 17, Raffaele Kohler esegue una selezione di brani Swing per animare il Chiostro con musiche e balli anni ‘30.

Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 15, un Maestro Pasticcere della Pasticceria Martesana decora live un maxi panettone.

Alle ore 17.30, la New Orleans jazz band Cosimo and the Hot Coals si esibisce in un repertorio che spazia dalla tradizione di New Orleans e dell’Hot Jazz fino allo Swing degli anni ’20 e ’30.