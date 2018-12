"Natale in Santeria": lunedì 24 dicembre in Santeria Social Club

Lunedì 24 dicembre presso la Santeria Social Club si terrà Natale in Santeria, con un programma ricco di iniziative: dai dolci e caramelle per tutti al concerto della "Woody Gipsy Band", fino alla lotteria con in palio biglietti per i concerti della Santeria nel 2019.

Sarà inoltre previsto un corner dedicato allo scambio dei doni, per poter lasciare in custodia i regali che si desidera scambiare a mezzanotte con amici e parenti presenti.

Ingresso libero.