Natale solidale con Casamica onlus

Torna il tradizionale mercatino di Natale di CasAmica Onlus, associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati costretti ad attraversare l’Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro familiari. Da venerdì 22 novembre fino a domenica 24 novembre, presso la Sala Papa Ratti della Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo in via Sant' Achilleo 4 a Milano, sarà possibile scegliere i regali per amici, parenti e colleghi con un occhio al sociale: il ricavato verrà infatti devoluto alla missione quotidiana di accoglienza di CasAmica. Previste varie location e varie date. Tra i prodotti a disposizione, i panettoni e pandori, frutto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co. Un pensiero semplice ma ricco di bontà: proprio come il modello di accoglienza che CasAmica offre alle persone malate lontano da casa e ai loro familiari; le gustose caramelle, i mini confetti al cioccolato ricoperti di zucchero colorato, il magico preparato per torta, le originali nocciosfere, i frollini e i baci di dama: un pensiero perfetto da gustare nel periodo di Natale. Orari mercatino: • Venerdì 22 dalle 16 alle 19.30 • Sabato 23 dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.30 • Domenica 24 dalle 9 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.30