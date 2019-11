Mercatini, presepi e dolci: il Natale a Villa Arconati-Far le prime tre domeniche di dicembre

L’atmosfera dei giorni più magici dell’anno si accende nella piccola Versailles: le prime tre domeniche di dicembre 2019 Villa Arconati-FAR spalanca i suoi portoni all’arrivo del Natale. Caldarroste e vin brulé, dolci e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato renderanno l'atmosfera natalizia unica e sorprendente per adulti e per bambini.

Il presepe

Grande novità del 2019: il presepe in stile napoletano di Villa Arconati-Far, grazie alla collaborazione tra Fondazione Augusto Rancilio e l’Associazione Italiana Amici del Presepio e creato dai soci della sede Aiap Milano-Lainate.

Il presepe napoletano, detto “o’ Presebbio”, è una vera e propria tradizione, tramandata di generazione in generazione. Oltre ad essere un simbolo religioso, è un inno all’artigianalità del capoluogo campano. Il presepe napoletano è il luogo dove sacro e profano, spiritualità e vita quotidiana si incontrano e si fondono. Il presepe napoletano visse il suo periodo d’oro nel ‘700. Questo divenne quindi il modello, sul quale si andarono poi, negli anni successivi, ad inserire ulteriori novità.

I lavoretti di Natale per adulti e bambini

Gli elfi di Babbo Natale aspettano grandi e piccini per realizzare insieme dei bellissimi addobbi per decorate l’albero di Natale, biglietti natalizi, centritavola per il pranzo o il cenone, non con materiali qualsiasi, bensì con il legno delle potature degli alberi del giardino della Villa.

Il mercatino di Natale

Sotto il Loggiato una selezione di espositori scelti tra le migliori realtà artigianali lombarde daranno vita al piccolo Mercatino di Natale della Villa, per chi desidera portarsi a casa un pensierino di Natale che sostenga i piccoli produttori.

Anche nel Bookshop di Villa Arconati-FAR si potranno trovare tanti oggetti realizzati a mano grazie alla collaborazione con realtà artigianali e sociali del territorio, che collaborano con Fondazione Augusto Rancilio per creare prodotti unici ed esclusivi: asciugamani ricamati, gioielli con pietre semi-preziose di ispirazione barocca, candele profumate con decorazioni dorate e argentate, addobbi in ceramica per l'albero di Natale.

Giro in carrozza alla scoperta del giardino

Domenica 1 e 8 dicembre i visitatori potranno vivere in modo davvero unico il giardino di Villa Arconati-FAR, con un esclusivo giro in carrozza alla scoperta della bellezza delle prospettive e dei berceaux che si svestono della vegetazione, per accogliere la bruma e l’eleganza del gelo.

E al calare della notte…il giardino si veste di un’atmosfera incantata!

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Villa Arconati.