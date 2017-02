Nathan Fake: il 24 marzo al Magnolia

Nathan Fake suonerà dal vivo al Magnolia il 24 marzo.

Classe '83, l'inglese Nathan Fake inizia a fare elettronica sin da molto giovane per poi raggiungere il successo verso i suoi vent'anni con il singolo Outhouse, brano divenuto poi cult nell'ambito della techno. Da allora pubblica tre album in studio e sette EP collaborando con la Border Community e remixando brani di band come i Radiohead.