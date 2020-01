Natura luxury

La sua concettualità è quella di realizzare un prodotto, un componente d'arredo ideato e poi realizzato, utilizzando una materia prima umile, semplice e naturale, ma che lavorata e strutturata diviene raffinata ed elegante. Artista a tutto tondo che crea installazioni, oggettistica e Luxury homedecor, componenti d'arredo quali vasi, centro tavola, flûte per il settore Luxury. Le sue realizzazioni sono tutti pezzi unici perché la ceramica viene impastata e lavorata a mano; è a basso impatto ambientale e il procedimento è ad alta efficienza energetica vista l'essiccazione all’aria.



Vernissage venerdì 17 Gennaio dalle ore 18.30

presso la Galleria Art Luxury in via P.Sottocorno 27, Milano

con la presentazione del critico d’arte Pasquale Di Matteo;

in esposizione fino al 24 Gennaio.

Per partecipare al vernissage è necessario accreditarsi mandando l’email a: artluxurysrls@gmail.com