"NavigarMangiando": il 1° luglio crociera gastronomica sui Navigli

Sabato 1° luglio, con la riapertura della navigazione turistica dei Navigli, torna NavigarMangiando, la mini crociera che permette di gustare piatti tipici del territorio e, al contempo, di esplorare il Naviglio Grande a bordo di un'imbarcazione.

Il programma prevede la navigazione serale e la sosta nel ristorante Cucina Undici, sulle sponde del Naviglio, dove si potranno assaporare specialità locali e rilassarsi, per poi tornare in barca fino al pontile da dove si è partiti.

Il percorso in barca "Milano-Trezzano sul Naviglio" include il passaggio per alcuni punti di interesse come il Vicolo dei Lavandai, la Chiesa di San Cristoforo e il ponte storico "a dorso di mulo" a Trezzano sul Naviglio. Prenotazione obbligatoria a info@navigareinlombardia.it o 0372 21529.