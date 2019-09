Sui Navigli si balla con la silent disco

Sui Navigli si balla in silenzio, con le cuffie. Sabato 21 settembre torna infatti Ral Silent Season 2019: 3 dj, 3 generi musicali, 3 balconi di via Corsico 3 come palco.

Il festival

Il festival musicale open air ha accolto e continua ad accogliere i giovani milanesi con appuntamenti a cadenza mensile, da maggio fino ad ottobre. Grazie alle cuffie, durante la serata sarà possibile ascoltare e ballare la musica selezionata dalle consolle sui balconi in modalità silent.

