"NBA Fan Zone": l'8 e il 9 settembre in Piazza Duomo

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, facendo respirare ai fan il clima partita tramite una serie di esperienze interattive e digitali a base di musica, premi e tanto altro.

Non solo: l'evento sarà anche l'occasione per offrire ai visitatori la possibilità di vivere in prima persona l’NBA in un ambiente familiare e gratuito attraverso innovativi elementi digitali, competizioni on court come gare ad eliminazione diretta, gare da tre punti e altro ancora.

L’NBA Fan Zone è aperta dalle ore 11 alle ore 20 di sabato 8 settembre, e dalle ore 11 alle ore 18 di domenica 9 settembre.

