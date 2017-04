"Ne ho mangiata troppa"

Scritto e diretto da Umberto Simonetta e Luca Sandri Canzoni originali di Giorgio Gaber Con Luca Sandri Persuaso di essere vittima di un'infinita serie di ingiustizie le cui responsabilità' ricadono, a suo giudizio, su una società' faziosa e spietata, l'impiegato Fabio Angeletti, che aspira a ruoli di prestigio culturali, nella spasmodica attesa di una telefonata che arriverà' (o non arriverà') programma furenti vendette, appaganti rivincite, definitive autopunizioni. Nel dialogo che Fabio Angeletti ha con se stesso, irrompono via via molti altri imprevedibili interlocutori, reali e immaginari e , allargandosi, la conversazione si fa piuttosto animata. Luca Sandri e Umberto Simonetta propongono allo spettatore una fitta sequenza di emozioni: comicità' e disperazione, rabbia e ironia, umorismo e angoscia si fondono in uno spettacolo di forte teatralità'. Il geniale estro di Giorgio Gaber, che ha appositamente scritto le quattro canzoni presenti nel copione, contribuisce a rendere questo spettacolo un appuntamento imperdibile. INFO & PRENO info@teatrodelfino.it / 333 5730340