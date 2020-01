“Ne veryu”, “Non ci credo” era la celebre frase con cui il grande regista russo Kostantin Sergeevic Stanislavskij incalzava i suoi attori spingendoli alla ricerca della verità del personaggio in scena, ossessione e utopia di tutta la sua ricerca.



Egidia Bruno condensa la poetica del maestro russo in un omaggio al suo leggendario metodo e alla sua radicale rivoluzione teatrale. Tra biografia e ritratto d’artista, ricostruzione filologica e molta ironia, in scena un monologo accompagnato dalla musica dal vivo del fisarmonicista di fama mondiale Vladimir Denissenkov. Una narrazione teatrale sulla “verità dell’attore”, sulla “verità a teatro”, su quello che fu il fondamentale obiettivo, il solo cruccio, l’unica preoccupazione e fissazione di Stanislavskij.



• NE VERYU • Non ci credo

di e con Egidia Bruno

musiche di Vladimir Denissenkov

luci di Vincenzo Vecchione

Teatro Franco Parenti dal 28 gennaio al 2 febbraio



⏱Durata 1h20min

Scopri di più sullo spettacolo e acquista il tuo biglietto

Ecco tutti gli orari dello spettacolo:

🕢martedì 28/01: h 19:30

🕗mercoledì 29/01: h 20:15

🕣giovedì 30/01: h 20:30

🕘venerdì 31/01: h 21:00

🕗sabato 01/02: h 20:00

🕟domenica 02/02: h 16:45

