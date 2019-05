A Milano il primo negozio dedicato alle mestruazioni

Martedì 28 maggio, in contemporanea con la Giornata Internazionale per l'igiene mestruale, La Bottega della Luna inaugura a Milano il primo negozio italiano dedicato alle mestruazioni.

Il negozio

Il negozio rappresenterà un punto di incontro per tutte le donne dove le mestruazioni, il menarca, il perineo, la sessualità e la menopausa diventeranno anche occasione di confronto. Le donne potranno acquistare, per la propria cura e benessere, prodotti di qualità, sicuri ecosostenibili, realizzati con i migliori materiali.

La Bottega della Luna

La Bottega della Luna, infatti, vuole essere non solo un negozio, ma anche un luogo dove le donne, con consapevolezza, leggerezza e positività, possano liberarsi dalla vergogna che riguarda questo tabù e sperimentare nuove prospettive.

​La Bottega della Luna, nata nel 2003, ha lavorato diciassette anni per sdoganare i tabù mestruali in Italia: ha introdotto sul mercato, e nel pensiero italiano, la coppetta mestruale ed altre alternative ecologiche ai prodotti usa e getta e per questo si è trovata a parlare di sangue e ciclo quando ancora la parola “mestruazioni” era censurata in TV e non poteva essere pronunciata in fascia protetta. Ha all’attivo un blog con consigli e soluzioni pratiche su ciclo mestruale, perineo e sessualità, stringe collaborazioni con ostetriche, partecipa a incontri e fiere per ribadire che “le mestruazioni sono normali”. Acquistando un prodotto Intimaluna, si avrà diritto ad una consulenza conoscitiva gratuita, con una qualificata ostetrica SEAO, in tutta Italia.