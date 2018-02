Negro acustico al Tgarba

Terza tappa dell'Alieno Tour 2018.

Andrea Negro sale per la prima volta sul palco del Tgarba accompagnato al basso da Maurizio Gallazzi per una performance acustica che dà ampio spazio al racconto dei brani del suo album d'esordio L'ALIENO senza trascurare i consueti, numerosi omaggi alla canzone d'autore italiana, da Battiato a Capossela, da Daniele a De Andrè.

Alla musica si affianca l'ottimo aperitivo del Tgarba a base di piatti e vini della migliore tradizione toscana, vivamente consigliata la prenotazione di un tavolo (0331 183 9338 Giacomo).

--------------------------

Cantante, chitarrista e compositore, dopo una carriera come frontman di cover-band swing, rock e blues, nel 2013 Andrea Negro riprende a scrivere canzoni coniugando ricerca lirico-melodica e attenzione per una musicalità rotonda che ibrida di sonorità contemporanee le più frequenti atmosfere vintage, folk e blues.

A fine 2016 undici delle sue composizioni confluiscono nel suo primo lavoro in studio, L'ALIENO, un disco di pietra, di rame e di velluto che indaga società, coppia e anima, tra peccato e redenzione, tra pancia, cervello e cuore.

--------------------------

INFO

https://www.presskit.to/andreanegro

https://andreanegro.bandcamp.com/album/lalieno

https://www.youtube.com/channel/UCzNAUX7Rrx4rcwtIdGTzNLw