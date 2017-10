Rumors di Neil Simon

La Compagnia Teatro Sant’Andrea presenta RUMORS, commedia di Neil Simon

sabato 21 e 28 ottobre ore 21.00

domenica 22 e 29 ottobre ore 16.00



Autore – NEIL SIMON

Regia - DANIELE BRAMBILLA



TRAMA

Il vice sindaco di New York Charley Brock invita gli amici per festeggiare i dieci anni di matrimonio. Gli invitati sono cittadini altolocati: avvocati, un candidato al Senato, uno psicanalista. I primi arrivati assistono a uno spettacolo tremendo: il loro ospite è a terra in un lago di sangue, la moglie non c’è. Temendo uno scandalo gli amici decidono di tacere. Ma l’arrivo degli altri ospiti rende arduo il proposito; si cade in contraddizione aprendo la strada a equivoci e pettegolezzi (rumors appunto) che ingarbugliano le cose. A peggiorare la situazione vari incidenti domestici: Ken diventa sordo per un colpo di pistola, Cocca e Ernie si feriscono in cucina, Cassie perde il cristallo portafortuna in bagno, e quando inaspettata arriva la polizia la tensione è alle stelle. I ritmi frenetici al limite del parossismo fanno di questa commedia una delle più belle e divertenti di Neil Simon.





PERSONAGGI E INTERPRETI



CHRIS GORMAN – Martina Colombo



KEN GORMAN – Leonardo Frigerio



CLAIRE GANZ – Marta Bianchi



LEN GANZ – Filippo Motti



COCCA CUSAK – Giulia Malgarini



ERNIE CUSAK – Michel Rossini



CASSIE COOPER – Ludovica Volpi



GLENN COOPER – Marco Santagostini



POLIZIOTTO – Mattia Caldana



POLIZIOTTO 2 – Mattia Rotunno

