Nel mare ci sono i coccodrilli - Storia vera di Enalatollah Akbari: al Parenti dal 22 gennaio

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari sarà in scena al Teatro Franco Parenti dal dal 22 gennaio al 2 febbraio.

Sinossi

"C’era una volta - scrivono dal teatro - un bambino ma se nasci nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami con prepotenza la tua vita. In alcune parti del mondo l’età dei giochi finisce molto presto. Dopo la morte del padre il piccolo protagonista è costretto a nascondersi per sfuggire a ricatti e ad angherie finché la madre decide di portarlo lontano, affidandolo alla buona sorte. Quasi un romanzo di formazione, ma intessuto di realtà, che comincia in Medio Oriente per concludersi in Europa".

La pièce si propone come una riflessione attualissima sulle immigrazioni, dolorose e pericolose in tutti i tempi, compreso il presente. Ed una grande lezione sulla speranza e sull’umanità.