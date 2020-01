Un nemico del popolo: dal 28 gennaio al 16 febbraio al Piccolo

Un nemico del popolo, il testo di Henrik Ibsen, arriva al Piccolo Teatro Strehler dal 28 gennaio al 16 febbraio. La pièce, recentemente premiaa con un doppio Ubu al miglior spettacolo 2019, è diretta e interpretata da Massimo Popolizio e vede in scena, in panni maschili, Maria Paiato, in scena in panni maschili.

Sinossi

Massimo Popolizio torna al Piccolo con un testo classico dalle venature fortemente contemporanee – Un nemico del popolo di Henrik Ibsen – ambientandolo non nella Norvegia del 1882, ma in un’immaginaria contea americana degli anni Venti. Qui è stato costruito uno stabilimento termale che rappresenta il riscatto per il territorio, offrendo lavoro agli abitanti di un paese depresso economicamente.

Ne deriva un conflitto politico e morale che contrappone due fratelli: il medico Thomas Stockmann, interpretato dallo stesso Popolizio, direttore dello stabilimento, e il sindaco Peter Stockmann (Maria Paiato in panni maschili). Thomas scopre che le acque termali sono causa di inquinamento, Peter, politicamente insabbiatore, tenta invano di convincerlo che la sua denuncia porrà fine ai sogni collettivi di benessere. Il racconto è affidato ai personaggi che popolano questa cittadina di provincia, nella quale tutti si conoscono e sembrano vivere in apparente armonia, ma il cui equilibrio sta per essere irrimediabilmente “inquinato”, come le acque sulle quali si basa la sua economia e la sua prosperità. Il testo ruota intorno a un archetipico scontro tra fratelli, interrogando drammaticamente anche il nostro tempo sui temi della ricerca della verità, della corruzione del potere e della contaminazione ambientale.