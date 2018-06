Il prossimo martedì 3 luglio la Galleria Milan Art & Events Center ospita Never born, never died, evento artistico a cura di Stefanie Zhang.

Saranno esposti lavori dell’artista cinese Wang Zhongsheng e dell’artista Laura Tonani, docente di Anatomia Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Never born, never died è il titolo di una canzone di Osho, tutto nel mondo è in un perenne movimento, di nascita e fine. Corpo, mente, anima costituiscono un insieme e l’arte è un mezzo per trovare se stessi e arrivare al cuore di ognuno.

L’esposizione ripercorre nelle opere di Wang Zhongsheng e grazie all’intervento di Laura Tonani il tema del giardino, nella sua dimensione simbolica e terapeutica: prendersi cura della natura significa anche prendersi cura della propria anima.

Nei lavori del giovane artista cinese si ritrovano in armonia gli elementi della natura presenti nel giardino e la sua ricerca di un equilibrio attraverso la poetica dell’immaginazione, in un dialogo tra cuore e intelletto.

Durante l'inaugurazione i visitatori potranno creare una loro visione personale del giardino interiore, grazie ad un workshop guidato da Laura Tonani con la collaborazione degli studenti del corso di Anatomia Artistica. Realizzeranno piccole installazioni cartacee, libri d'artista creati utilizzando fogli sciolti, ognuno dei quali diventerà un tassello di una propria visione personale del giardino.

Acqua, Terra, Aria e Fuoco, elementi che si armonizzano nella sequenza personale daranno così origine a nuovi sguardi sulla natura, espressione di un sentimento verso il quale un vivere troppo distratto, frettoloso forse ci aveva disabituato. L'opera interattiva creata durante il workshop avrà nella sua esistenza effimera la poesia di un singolo dettaglio del giardino, una foglia, un fiore, un petalo.











Coordinate evento:

Titolo: Never born, never died. One day event

A cura di Stefanie Zhang



Sede: MA-EC - Milan Art & Events Center - Via Lupetta 3 (ang. Via Torino), Milano

Opening: martedì 3 luglio 2018 ore 18.30





Data: 3 luglio 2018. One day event





Organizer: Muyiss



Co-organizer: Giant Goal



Info pubblico: Tel. +39 02 39831335 – info.milanart@gmail.com